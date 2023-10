Rund 2.000 PKWs: Polizei löst Autoposer-Veranstaltung auf

Mehr zum Thema

1. FC Nürnberg setzt Reifeprozess mit Sieg in Kiel fort Der 1. FC Nürnberg pirscht sich in der 2. Fußball-Bundesliga an die Aufstiegsplätze heran. Die junge Mannschaft von Trainer Cristian Fiél meisterte am Sonntag die große Auswärtsprüfung bei Holstein Kiel mit einem erstaunlich reifen 2:0 (0:0). Außenverteidiger Tim Handwerker (68. Minute) und Toptalent Can Uzun (77.) lösten im Holstein-Stadion einen euphorischen Jubel bei den mitgereisten Club-Fans aus. Mit 18 Punkten rückten die Nürnberger bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten Kiel heran.