Rund 110 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo

Scheibe von Moschee eingeworfen: Männer geben Tat zu Zwei Männer haben sich am Berliner Hauptbahnhof von sich aus an die Bundespolizei gewandt und zugegeben, die Scheibe einer Moschee in Siegburg eingeworfen zu haben. Die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren seien vernommen und danach entlassen worden, teilte die Bonner Polizei am Montag mit.