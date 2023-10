Rund 1000 Teilnehmer bei Nahost-Kundgebung in Gießen

Mehr zum Thema

Messerangriff auf 15-Jährigen in Zug Ein 15 Jahre alter Junge ist am Freitag in einem Regionalexpress von Kassel nach Frankfurt mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt worden. Gegen einen 29-jährigen Tatverdächtigen, den die Polizei unmittelbar nach dem Angriff festnahm, wurde am Samstag ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Heimtückemordes erlassen, wie die Beamten mitteilten. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Der 15-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.