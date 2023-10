Rund 1000 Menschen bei Schweigemarsch für Fünfjährigen

Mehr zum Thema

Wefelscheid wieder Landesvorsitzender der Freien Wähler Stephan Wefelscheid ist als Landesvorsitzender der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz wiedergewählt worden. Er habe auf dem Landesparteitag in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) von 85 abgegeben Stimmen 74 Ja-Stimmen erhalten, sagte Landesgeschäftsführer Detlef Müller-Greis am Samstag. Wefelscheid ist seit 2014 Landesvorsitzender der Partei. Seit 2021 ist er zudem Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion der Freien Wähler im Landtag.

50 Kilo schwere Schiffsglocke gestohlen Diebe haben in der Nacht zu Samstag eine etwa 50 Kilogramm schwere Schiffsglocke von einem Schiff in Koblenz gestohlen. Diese muss aufwendig vom Schiff abtransportiert worden sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Fahrgastkabinenschiff lag demnach am Moselufer. Die Schiffsglocke aus Kupfer habe sich auf dem Oberdeck befunden und sei mit einem Schloss gesichert gewesen.