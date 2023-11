Rund 1000 Jahre alte Mauerreste auf dem Domplatz entdeckt

Mehr zum Thema

Sachsen-Anhalt probt für den Ernstfall Im Rahmen einer Katastrophenschutzübung probt das Landesverwaltungsamt am Donnerstag gemeinsam mit der Stadt Magdeburg und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Bewältigung eines Hochwasserszenarios. Von 8.00 bis 18.00 Uhr üben rund 180 Teilnehmer in zwei Schichten den Ernstfall, wie das Landesverwaltungsamt mitteilte. In dem fiktiven Szenario hat wochenlanger Regen für hohe Pegelstände an Mulde und Elbe gesorgt: Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft ruft die Alarmstufe vier, die Landeshauptstadt und der Landkreis den Katastrophenfall aus.