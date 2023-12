Ruhige Straßen trotz anhaltendem Frost und Schneefall

Mehr zum Thema

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern: Urteil erwartet Im Prozess gegen einen Mann wegen mutmaßlichen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern soll am Montag (9.30 Uhr) am Landgericht Neubrandenburg ein Urteil fallen. Der 49-Jährige hat laut Anklage einen Freund seines Sohnes in 54 Fällen sexuell missbraucht. Die Taten sollen zwischen 2018 und 2021 stattgefunden haben. Im Juli 2019 soll der Angeklagte einen weiteren Jungen missbraucht haben.