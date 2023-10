Ruhige Nacht nach Gewalt bei pro-palästinensischer Demo

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei einer nicht angemeldeten pro-palästinensischen Demonstration in Hamburg-St. Georg ist die Nacht zum Sonntag ruhig geblieben. Es sei zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Die Polizei sei aber weiter mit angemessener Präsenz vor Ort, um jederzeit reagieren zu können. Am Sonnabend waren mehrere Beamte verletzt worden, als die Polizei eine Versammlung von bis zu 500 Personen am Steindamm aufgrund eines geltenden Versammlungsverbots aufgelöst hatte.

Die Polizisten seien aus der Menge heraus mit Flaschen und Steinen attackiert worden. Mindestens drei Einsatzkräfte wurden den Angaben zufolge verletzt - ein Beamter musste im Krankenhaus behandelt werden. Bis zum Abend war die Polizei mit einem Großaufgebot in St. Georg im Einsatz.

Zum Zustand des Verletzten konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine weiteren Angaben machen, ebenso wie zur Zahl etwaiger Fest- oder Ingewahrsamnahmen.

In Hamburg gilt seit dem 15. Oktober eine Allgemeinverfügung der Versammlungsbehörde, die alle nicht angemeldeten und nicht von der Versammlungsbehörde bestätigten pro-palästinensischen Kundgebungen verbietet. Verboten sind demnach Versammlungen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der islamistischen Hamas oder deren Angriffen auf das Staatsgebiet Israels aufweisen. Die Allgemeinverfügung war am Samstag ein weiteres Mal bis Mittwoch verlängert worden.