Ruhetag für deutsche Beach-Volleyballer in Mexiko

Mann durch Stich schwer verletzt: 34-Jähriger festgenommen Ein 34-Jähriger soll einen zehn Jahre älteren Mann in Pinneberg bei einem Streit mit einem Stich schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige aus Schenefeld bei Hamburg konnte am späten Montagnachmittag nach Zeugenhinweisen von Spezialkräften der Landespolizei festgenommen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Alle deutschen Duos bei Beach-Volleyball-WM in K.o.-Runde Bei der Beach-WM im mexikanischen Tlaxcala läuft es bislang für die deutschen Teams. Auch Müller/Tillmann und Ittlinger/Borger schaffen es in die K.o.-Runde.

