„Rückschritt“ bei Kramer: Gladbach mit personellen Sorgen

Lobrecht erhält Comedypreis: Erfolgreichstes Live-Programm Der Deutsche Comedypreis 2023 in der Kategorie Erfolgreichstes Live-Programm geht an Felix Lobrecht. Für sein Programm All you can eat seien in diesem Jahr die meisten Tickets aller deutschen Live-Comedyshows verkauft worden, teilte Daniela Mayer, Leiterin des Cologne Comedy Festivals, am Mittwoch mit. Das von der Produktionsfirma Brainpool betriebene Festival ist Stifter und Ausrichter des Preises.

Feuerwehr findet Toten in ausrangiertem Imbissanhänger Die Feuerwehr in Krefeld hat in einem ausrangierten Imbissanhänger am Mittwoch einen Toten gefunden. Laut Mitteilung der Polizei brannte der Anhänger am frühen Morgen auf einem Parkplatz. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Obdachlosen, der den Ort als Schlafstätte genutzt hatte, teilten die Ermittler mit. Die Brandursache sei noch offen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Das Feuer hatte auch auf einen weiteren dort geparkten Anhänger übergegriffen.