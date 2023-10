Unverhofft kommt oft und so können jetzt alle AWZ-Fans auf die Rückkehr von Julia Wiedemann als Lucie Ziegler hinfiebern. Ab dem 28. Dezember wird sie wieder bei RTL und eine Woche vorab schon auf RTL+ zu sehen sein. Und mit ihr gibt es eine Silvesterüberraschung der besonderen Art… Was genau passiert? So viel können wir schon verraten:

Während die Community im „Lieblingspunkt“ ins neue Jahr feiert, fährt draußen ein Taxi vor. Heraus steigt Lucie: Ganz in „Sex and the City“-Manier, mit teuren Boots, Sonnenbrille und den Worten: „Hey! Wen muss ich hier bestechen, um einen vernünftigen Manhattan on the Rocks zu bekommen?!“ Henning, die ganze Familie und Freunde sind außer sich vor Glück. Doch warum ist Lucie wieder in Essen? Hat sie das Studium etwa geschmissen?