Ruderboot stößt mit Schiff zusammen: Ein Schwerverletzter

Angeblicher Hitlergruß: Aktion am 11.11. nicht strafbar Nach Medienberichten über angebliche rechtsextreme Vorfälle am 11.11. in Köln haben Staatsanwaltschaft und Polizei keine Straftaten feststellen können. Das Verhalten eines auf einem Video zu sehenden Mannes habe keine strafrechtliche Relevanz, teilten die Ermittler am Montag mit. Der Mann, der auf eine Laternenmast geklettert sei, zeige nicht den Hitlergruß, sondern hebe den für einen Hitlergruß falschen, nämlich den linken Arm zu einer bloßen Jubelgeste.