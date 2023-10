Der Siam Park auf Teneriffa ist einer der größten Wasserparks der Welt. Der Park mit über 29 Rutschen umfasst außerdem den "Tower of Power" mit 28 Meter freiem Fall. Eine weitere sensationelle Attraktion ist das Wellenbecken mit Wellen, die bis zu vier Meter hoch sind. Der Siam Park in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge den Titel des besten Vergnügungsparks der Welt abgeräumt.