Plitsch-platsch!

Auch dieses Jahr heißt es wieder für acht mutige Promis: In die Badesachen und ab ins wilde Nass. Diesmal findet der verrückte Wasser-Wettkampf „RTL Wasserspiele“ nicht etwa in Deutschland, sondern erstmals in einem Urlaubsparadies m Ausland bei Traumwetter statt. Inmitten dieser spektakulären Kulisse müssen sich die Kandidaten in acht Spielen gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Doch wer kriegt am Ende kalte Füße?