Müsste man also von der Deutschland-abgeneigten Hälfte der AfD-Anhänger als „vaterlandslose Gesellen“ sprechen? Oder ihnen zurufen, was zu Mauerzeiten quertreibenden, BRD-kritischen Jugendlichen gern zugerufen wurde: „Dann geh‘ doch rüber!“ Und wo wäre aus heutiger, gesamtdeutscher Sicht eigentlich „rüber“? In Ungarn, das völkische Reinkultur unter Viktor Orban zur Staatsräson erklärt und die Medien unter seine Kontrolle gebracht hat? Oder wie wäre es mit Polen, wo nationalkonservative Regierung und katholische Kirche für das sorgen, was man auch in AfD-Kreisen gern „Zucht und Ordnung“ nennt.

Man ahnt, dass mancher AfD-Politiker nun erklären wird, dass jene ihrer Anhänger, die gern in einem anderen Land leben wollen, in Wahrheit in einem anderen Deutschland leben wollen – das nach ihrem Geschmack gestaltet ist, also Nato und EU verlassen hat sowie dem Klimaschutz und dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk weitgehend den Gar ausgemacht hat. Diesen AfD-Politiker müsste man allerdings sagen, dass die demoskopische Frage ausdrücklich nicht nach einem „anderen Deutschland“ gestellt war, sondern (eigentlich idiotensicher) nach „Deutschland“ als der einen Möglichkeit oder einem „anderen Land“ als der zweiten Möglichkeit.

Kurzum: Am Abend der Bundestagswahl 2017 dröhnte der damalige starke Mann der AfD, Alexander Gauland: „Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.“ Nun müsste die AfD-Spitze mit der einen Hälfte ihrer Anhängerschaft alsbald klären, welches Land damit gemeint ist. Deutschland ja wohl nicht.