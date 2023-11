Halbzeit beim 28. RTL-Spendenmarathon





Mehr als 8,8 Millionen Euro nach 12 Stunden! 🎉



Nach einer schlaflosen Nacht und emotionalen Stunden live im TV verkündete Spendenmarathon-Moderator Wolfram Kons den Halbzeit-Spendenstand in Höhe von mehr als 8,8 Millionen Euro. Großartig! 🎉



"Danke, dass Sie an unserer Seite stehen, denn nur gemeinsam können wir ganz viel für bedürftige Kinder bewirken. In Deutschland und in der ganzen Welt sind Kinder so stark von Kriegen, Krisen und Naturkatastrophen betroffen, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Daher benötigen wir in diesen ganz besonderen Zeiten wirklich jeden Euro“, so Wolfram Kons.