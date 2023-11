RTL-Spendenmarathon im Live-Ticker: Weshalb Oliver Pocher noch nicht beim Spendenmarathon ist

Ilka Bessin unterstützt die BUTZE in Berlin



35.000 Kinder und Jugendliche leben auf der Straße - hier bei uns in Deutschland. Unzumutbare Zustände für so junge Menschen. Da möchte Ilka Bessin helfen - als Patin für eine geplante Anlaufstelle für obdachlose Jugendliche. Dort sollen Teenager ihre Wäsche waschen können, etwas zu essen bekommen und übernachten.



Wie soll man damit umgehen, wenn man so junge obdachlose Menschen auf der Straße trifft, will Wolfram wissen. "Was wir haben, ist Angst", findet Ilka. "Wir müssen aufhören mit diesen Vorurteilen. Nicht dranvorbeigehen, nach unten schauen, merken, dass da jemand ist, der Hilfe braucht." Manchmal hilft auch einfach ein Lächeln, findet sie.



Und natürlich helfen eure Spenden!