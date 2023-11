Riccardo Simonettis Herzensprojekt

Zwischen Müllbergen und einfachen Hütten sitzen, schlafen und spielen Kinder in Kambodscha. Der Moderator hat die Straßenkinder in Kambodscha besucht. Dort ist der Bedarf an Zufluchtsorten für Kinder riesig. Riccardo Simonetti appelliert: „Es ist so wichtig, dass mehr dieser Zentren entstehen. Hier finden die Kinder das, was ihnen auf der Straße niemand gibt: Geborgenheit. Wenn Sie wollen, dass die Straßenkinder weiterhin einen sicheren Zufluchtsort haben und es Menschen gibt, die sich um sie kümmern, dann spenden Sie bitte jetzt!“

Das Video vom Besuch in Kambodscha könnt ihr euch hier anschauen: