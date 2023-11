Zu viele Kinder in Deutschland haben nicht die Chance, in den Ferien in den Urlaub zu fahren und Neues zu erleben. Philipp Lahm will mit seiner Stiftung und dem RTL-Spendenmarathon etwas dagegen tun: Fünf einwöchige Sommercamps für insgesamt 400 benachteiligte Kinder sollen mit den Spenden finanziert werden.

Dort durchlaufen die Kinder sieben Workshops in den Bereichen Bewegung, gesunde Ernährung und Persönlichkeitsbildung, entdecken dabei ihre individuellen Kompetenzen und stärken vor allem ihr Selbstbewusstsein. Dabei werden sie ganztägig durch geschulte Pädagoginnen und Pädagogen betreut. „Hier dürfen sie Kind sein, erleben eine unbeschwerte Zeit, Freundschaften entstehen. So spüren sie, dass sie dazugehören, wertvoll sind und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können“, erklärt der Ex-Weltmeister-Kapitän.

