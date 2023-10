„Normalerweise stürmt es so intensiv eigentlich nur aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Dann ist das übliche Bild, dass es die Sturmflutgefahr an der Nordsee gibt“, so der Meteorologe. Doch jetzt ist es genau anders herum. Das Wasser an der Nordsee wird durch den starken Wind weggedrückt.

Die niedrigen Wasserstände sind für die Insel- und Halligfähren ein großes Problem. Viele Reedereien kündigen Ausfälle an. „Es wird von einem Minus-Wasserstand von bis zu zwei Metern ausgegangen - das ist an der Nordseeküste außergewöhnlich. Das Zeitfenster für die Durchführung von Fahrten ist dadurch nur noch sehr klein – die Schiffe werden weitgehend in den Häfen auf dem Trockenen liegen“, teilt die Reederei Adler Schiffe mit.