Royals-Quarterback Henderson schwärmt von Potsdam

Jaylon Henderson hat großen Anteil am Titelgewinn der Potsdam Royals in der GFL. Ob der Quarterback bleibt, ist offen. Dass sich der Amerikaner in Potsdam wohlfühlt, macht er schon deutlich.

Die Potsdam Royals setzen nach dem Titelgewinn im German Bowl im American Football auf einen Verbleib von Quarterback Jaylon Henderson. Und der Amerikaner ist offensichtlich nicht abgeneigt, eine zweite Saison zu bleiben. Ich liebe alles hier. Ich liebe die Coaches, die Gemeinschaft, in der ich lebe und wie ich hier behandelt werde, sagte der Amerikaner.

Der Teamgeist in Potsdam ist für Henderson ein Faktor. Wichtig ist, dass ich hier happy bin und jeden einzelnen Tag meines Lebens genießen kann. Das ist wichtiger für mich als ein finanzieller Betrag, um woanders hinzugehen. Ich will nur richtig behandelt und respektiert werden und das hat Potsdam vom ersten Tag an gemacht, sagte Henderson.

Die Royals hatten am Samstag in Essen durch ein 34:7 im Endspiel gegen Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns den deutschen Meistertitel in der German Football League perfekt gemacht. Henderson, hatte mit Läufen (140 Yards Raumgewinn) und Pässen (102 Yards) sowie drei Touchdowns, die er selbst erzielte, einen riesigen Anteil am Erfolg. Seine Wahl zum MVP (Most Valuable Player) war logisch.

Der Texaner, der in den USA in College- und Universitäts-Teams spielte, war zu Saisonbeginn nach Potsdam gekommen. Neben seinen langen Würfen über 40 Yards hinaus wurden die für einen Quarterback ungewöhnlich häufigen Touchdown-Läufe zum Markenzeichen (12 insgesamt, 3 im German Bowl) Hendersons.