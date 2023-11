Rotes Kreuz fordert Gleichbehandlung für Ehrenamtliche

Mehr zum Thema

Zwei Wohnungen nach Brand unbewohnbar - hoher Schaden Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberbayern sind zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar - es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Eine 68-jährige Frau und ihr 73-jähriger Ehemann wurden leicht verletzt, mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung, in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit. Demnach war das Haus in Unterwössen (Landkreis Traunstein) am Sonntagvormittag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergriffen. Eine Hälfte des Mehrfamilienhauses brannte den Angaben zufolge bis zum Dachstuhl aus. Die Ermittlungen dauerten an.