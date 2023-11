Rot-Weiss Essen löst Vertrag mit Ex-Kapitän Bastians auf

Mehr zum Thema

Strompreissenkungen für Wirtschaft sind „gute Nachricht“ Die Industrie in Nordrhein-Westfalen hat die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen zur Senkung der Strompreise für die Wirtschaft begrüßt. Der Präsident der Industrie- und Handelskammern in NRW, Ralf Stoffels, sprach am Donnerstag von einer guten Nachricht. Geplant ist unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und eine Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation für Konzerne, die besonders unter hohen Strompreisen leiden. Das hilft der NRW-Industrie in der Breite, schnell und unbürokratisch, so Stoffels.

Schon mehr als 100 Pflege-Insolvenzen in diesem Jahr Mehr als 100 Pflege-Anbieter in Nordrhein-Westfalen mussten allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres Insolvenz anmelden. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine SPD-Anfrage hervor. Das habe jedoch nicht automatisch zu einem Ausfall von Leistungsangeboten und Plätzen in der stationären Pflege geführt, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). In der überwiegenden Zahl der Fälle seien die überschuldeten Einrichtungen von anderen Betreibern übernommen und weitergeführt worden.