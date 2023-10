Rostock Seawolves verpflichten Point Guard Wes Clark

Mehr zum Thema

Land will mehr internationale Urlauber anlocken Mit 2000 Kilometern Ostseeküste, Seen und Hansestädten will Mecklenburg-Vorpommern wieder mehr Urlauber anlocken. Der touristische Umsatz legt zu, auch die Stammgäste sind laut Verband zufrieden - nun sollen neue Zielgruppen erschlossen werden.