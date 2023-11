Rose stärkt Nagelsmann: Nationalspieler sind in der Pflicht

Nach den enttäuschenden Auftritten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei und Österreich hat sich RB Leipzigs Trainer Marco Rose vor Julian Nagelsmann gestellt und die Spieler in die Pflicht genommen. Das fühlt sich gerade alles nicht gut an. Das empfinden wir glaube ich alle. Ich glaube, dass dort in erster Linie die Jungs in der Pflicht sind, das besser zu machen, sagte Rose.

Nach dem 2:3 gegen die Türken und dem 0:2 in Österreich war auch die Kritik am neuen DFB-Trainer Nagelsmann lauter geworden. Wir haben gerade erst den Nationaltrainer getauscht. Jetzt diskutieren wir schon wieder über den nächsten. Ich habe bei Hansi gesagt, dass er meine volle Unterstützung bekommt. Ich sage dasselbe jetzt über Julian, äußerte Rose.

Rund sieben Monate sind es noch bis zur Heim-Europameisterschaft. Die Erwartungshaltung an die Nationalmannschaft sei immer enorm. Weil wir einfach eine große Nation sind mit vielen talentierten Spielern. Ich glaube, dass wir es hinbekommen können und wir dann irgendwann auch wieder Erfolge feiern können mit unseren Jungs. Aber dafür sind sie jetzt verantwortlich, Signale auszusenden und Dinge nach vorne zu bringen, sagte Rose.