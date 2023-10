Rose sieht Pokalpartie in Wolfsburg als „Endspiel“

Mehr zum Thema

Aue gelingt Auswärtssieg in Freiburg Erzgebirge Aue geht nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der Reserve des SC Freiburg mit viel Selbstvertrauen und Motivation an die nächsten Aufgaben. Es war enorm wichtig heute zu gewinnen, weil wir ein sehr schwieriges Spiel vor der Brust haben. Es war wichtig für die Moral, sagte Aue-Coach Pavel Dotchev bei MagentaSport.