Rose erwartet sein Team gegen Freiburg „gierig und griffig“

Halle-Handballerinnen bleiben daheim ungeschlagen Halle (dpa) Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihren Heimnimbus gewahrt und zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers behielten am Samstag gegen das Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm mit 28:26 (14:15) die Oberhand und festigten damit ihren Platz im Mittelfeld der deutschen Eliteklasse. Den größten Anteil am dritten Saisonsieg hatten Julia Niewiadomska (7/3), Emma Herta (5) und Cecilie Woller (4). Für die Gäste erzielten Fatos Kücükyildiz (6/5), Agni Zygoura (5) sowie Amber Verbraeken und Alessia Riner (je 4) die meisten Tore.

Über 3000 Besucher bei Thüringer Buchtagen Mit über 3000 Besuchern haben die Thüringer Buchtage an die Gästezahlen der Vorjahre anknüpfen können. Sämtliche Lesungen und Verlagsstände waren gut besucht von sehr interessierten und kauffreudigen Besuchern, sagte Organisatorin Heike Haupt zum Abschluss am Samstag. Im Vorjahr hatten ebenfalls rund 3000 Menschen die Veranstaltung besucht, vor der Corona-Pandemie bewegten sich die Zahlen in einer ähnlichen Größenordnung.

