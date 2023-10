Romy Hämling siegt bei Junioren-Gedächtnismeisterschaft

Mehr zum Thema

Museen in MV wollen sich besser für Notfälle wappnen Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Landes-Museumsverbandes nicht flächendeckend auf Notfälle wie Wasser- oder andere plötzliche Gebäudeschäden vorbereitet. Insbesondere kleinere und ehrenamtlich betriebene Museen verfügen oft nicht über die personellen und finanziellen Ressourcen, um die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz der von ihnen bewahrten Sammlungen zu treffen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes, der am Sonntag in Parchim seine Herbsttagung startete. Im Juli waren bei einem Brand im Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseum in Schwerin große Teile der dort ausgestellten Stücke vernichtet worden.

Hansa Rostock verliert Ostsee-Derby 1:3 gegen Kiel Der FC Hansa Rostock hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mecklenburger verloren das Ostsee-Derby vor 26.000 Zuschauern gegen Holstein Kiel am Sonntag mit 1:3 (1:1). Durch die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen stürzte Hansa in der Tabelle auf Rang 15 und damit in die Nähe der Abstiegsränge ab. Kiel rückte dagegen mit dem sechsten Saisonsieg auf Relegationsplatz drei.