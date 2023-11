Rollstuhl im Gleisbett: Verspätungen bei S-Bahn in Berlin

Mehr zum Thema

Forschung und Lehre zu Ukraine: Zentrum startet an Viadrina An der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wird der Ukraine künftig bei Forschung und Lehre mehr Raum geboten. Am Donnerstag wurde dazu das Center of Polish and Ukrainian Studies als neue wissenschaftliche Einrichtung eröffnet. Es war im Juli gegründet worden. Für das neue Center wurde das bestehende Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien erweitert.