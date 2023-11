Rollerfahrer stirbt bei Unfall

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Kiosk-Räuber in U-Haft Ein mutmaßlicher Kiosk-Räuber ist festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Mann soll in Radolfzell einen 65-jährigen Kiosk-Angestellten mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro erbeutet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Tat Ende Juli habe sich der 23-Jährige bei seinem Opfer für sein Handeln entschuldigt. Der mutmaßliche Täter stamme aus dem Landkreis Konstanz. Er sei nach umfangreichen Ermittlungen am vergangenen Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen worden. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden.