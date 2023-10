Rollerfahrer flüchtet nach Unfall: Und bedroht Frau

Mehr zum Thema

Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz völlig überrascht Der in Bayern arbeitende frisch gekürte Nobelpreisträger Ferenc Krausz war von der Nachricht der Auszeichnung sehr überrascht. Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist und kein Traum, sagte Krausz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag kurz nach der Preisverkündung. Damit gerechnet habe er nicht. Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Bellender Hund verscheucht Einbrecher Ein wachsamer Hund hat in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) eine Wohnung vor einem Einbrecher beschützt. Der Vierbeiner weckte die Bewohner des Einfamilienhauses in der Nacht zum Dienstag durch sein Bellen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin bemerkten sie, dass der zunächst unbekannte Täter versucht hatte, den Rahmen der Terrassentür aufzubohren. Bevor er aber in die Wohnung gelangen konnte, wurde er durch den Hund aufgeschreckt und flüchtete. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.