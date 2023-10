Rollerfahrer bei Unfall in Halle schwer verletzt

Mehr zum Thema

Sanierung: Wieder ungestörter Blick auf Halberstädter Dom Nachdem im Frühjahr 2022 Steine am Halberstädter Dom herabgestürzt waren, sind nun die nötigen Sanierungsarbeiten am südöstlichen Strebepfeiler beendet. Mit dem Abbau des bis zum Dach reichenden Gerüstes sei die Instandsetzung abgeschlossen, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Freitag mit. Der statisch relevante Strebebogen war ausgebaut worden, die geschädigten Teile wurden neu angefertigt.

Zehn verletzte Kinder nach Notbremsung im Bus Zehn Kinder sind bei einer Notbremsung in einem Bus in Wettin-Löbejün (Saalekreis) leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Busfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Tuchlaer Straße Richtung Nauendorf, als er aufgrund des Verkehrs plötzlich bremste. Dabei wurden zehn Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren, die sich zu dem Zeitpunkt im Bus befanden, leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.