Rollerfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Sonnig und kühl - Das Wetter am Mittwoch in Thüringen Am Mittwoch lässt sich in Thüringen länger die Sonne blicken - aber es wird kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit leichtem Frost und stellenweise mit Nebel oder Hochnebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern.