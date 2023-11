Rolfes mit deutlicher Ansage an Wirtz-Interessenten

Mehr zum Thema

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt Ein Fußgänger ist in Hamm von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 80-Jährige am Mittwochabend über eine Straße gelaufen. Dabei sei er vom Fahrzeug eines 58-Jährigen erfasst worden. Der Fußgänger musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine am Unfallort anwesende Ehefrau sowie der Autofahrer erlitten einen Schock und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gefahren.

Babykleidung mit Kokain: Zoll zeigt kreative Drogenverstecke In flüssiges Kokain eingelegte Babykleidung, in Handtaschen eingenähtes Heroin - Kölner Zöllnerinnen und Zöllner haben am Flughafen zuletzt mehrere kreative Schmuggler überführt. Jede Nacht finde man Drogen in Paketen aus aller Welt, teilte Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln anlässlich der Vorstellung der Funde am Dienstag mit.