Roland Koch: „Ausgezeichnetes Ergebnis für CDU“

Der frühere hessische CDU-Ministerpräsident Roland Koch hat das Abschneiden der Christdemokraten bei der Landtagswahl in Hessen als ausgezeichnetes Ergebnis bezeichnet. Für Boris Rhein, der das erste Mal antritt, ein genialer Start, selbst gewählt zu sein mit einem deutlichen Vorsprung, sagte Koch am Sonntagabend in Wiesbaden. Und das ist auch gut für das Land, weil das eine stabile Regierung in jedem Fall ermöglicht.