Roland Kaiser kann sich eigenes Swing-Album vorstellen

Roland Kaiser (71), seit Jahrzehnten erfolgreich im Schlagergenre, kann sich einen Ausflug in den Swing vorstellen. Ich bin ja ein großer Fan des sogenannten Rat Packs um Dean Martin und Sammy Davis Jr. Ich könnte mir durchaus ein eigenes Album dazu vorstellen. Meine Plattenfirma hat mir schon ihr Ok. gegeben, sagte Kaiser der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch zögert der Sänger und Songschreiber. Er sei sich nicht sicher, wie sein Publikum das sieht. Ist es das, was die Menschen hören wollen? Oder mache ich das für mich? Ich gucke mal, sagte Kaiser. Ein abschließendes Nein gebe es dazu von ihm nicht.

Kaiser (Dich zu lieben), der mit seiner Familie in Münster in Nordrhein-Westfalen wohnt, hat für eine Neuauflage des Albums (2021) Goldene Weihnachtszeit fünf Extrastücke mit viel Swing und Bläsersound aufgenommen. Die Neuauflage erscheint am 10. November. Neben Michelle Hunziker (46) ist Kaiser unter anderen mit dem Trompeter Till Brönner (52) ins Studio gegangen.