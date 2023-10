Rohrbombe im Zigarettenautomaten: Gebäude evakuiert

In einem Zigarettenautomaten in Bad Nenndorf im Kreis Schaumburg ist am Freitag eine Rohrbombe gefunden worden. Ein Mitarbeiter der Betreiberfirma habe beim Auffüllen des Automaten einen Gegenstand mit Zündvorrichtung im Ausgabeschacht gefunden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizei stellte fest, dass es sich dabei um einen Sprengsatz handelte.

Ein angrenzendes Hotel und Gewerbebetriebe seien vorsorglich evakuiert, die umliegenden Straßen temporär gesperrt worden. Der Sprengkörper wurde auf einem angrenzenden Feld kontrolliert gesprengt. Die Polizei bat um Hinweise von Zeugen, die einen oder mehrere mögliche Täter beobachtet haben.