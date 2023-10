Seit den 70er Jahren wurden über 50 Millionen Römertopf-Bräter verkauft. Darin können Fleisch und Gemüse im Backofen zusammen gegart werden. Rein rechnerisch könnte also in jedem der 40 Millionen deutschen Haushalte ein Römertopf stehen. Eigentlich ist der Römertopf eine Erfolgsgeschichte, immer noch „Made in Germany“.

Doch das Unternehmen aus Ransbach-Baumbach bei Koblenz steckt in der größten Krise der Firmengeschichte. Römertopf muss im Juni 2023 Insolvenz anmelden. Das Interesse an dem Traditionsunternehmen aus Rheinland-Pfalz ist groß. „Die meisten Investoren, die sich dann sofort gemeldet haben, die hatten ein reines Interesse an den Markenrechten“, sagt Römertopf-Chef Frank Gentejohann im Gespräch mit RTL.

Im Klartext: An einer Fortführung der Produktion in Deutschland hatten die meisten Investoren kein Interesse.