Römerlager: Teil von Neuss als Bodendenkmal eingestuft

Initiative: Krankenkassen sollen höhere Löhne ausgleichen Nordrhein-Westfalen will mit Hilfe einer Bundesratsinitiative bei der Krankenhausfinanzierung Druck auf die Bundesregierung ausüben. Auch mit Unterstützung der SPD im NRW-Landtag fordert die Landesregierung die Bundesregierung auf, die unter Druck geratenen Krankenhäuser finanziell zu unterstützen. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Düsseldorf mit. Die Initiative werden am Freitag in den Bundesrat eingebracht und neben NRW von den Ländern Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein getragen.

Einbruch in Logistik-Lager: Diebe nehmen 2000 Fernseher mit Unbekannte Täter haben aus Lagerhallen einer Logistik-Firma in Duisburg 2000 LED-Fernseher sowie 16.000 elektrische Zahnbürsten gestohlen. Aus einem Bürogebäude hätten sie auch einen mehr als 100 Kilogramm schweren Tresor mitgenommen, teilte die Polizei in Duisburg am Dienstag mit. Der Wert der Beute betrage etwa 1,4 Millionen Euro. Die Diebe gelangten offenbar in das Gebäude, indem sie ein verschlossenes Fenster aufhebelten. Der Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende.