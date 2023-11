Rodelbahn-Mitarbeiter bei Fahrt ins Tal schwer verletzt

Mehr zum Thema

Ein Jahr Goldraub von Manching: Ermittler rätseln noch immer Am 22. November 2022 war der Schock im Kelten- und Römermuseum in Manching groß. In nur neun Minuten hatten Einbrecher dort einen Goldschatz geklaut. Ein Jahr ist das nun her. Vier Tatverdächtige wurden gefasst. Doch die wichtigste Frage ist noch offen.