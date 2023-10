Roboter und Konsolen: Bibliotheken locken mit Technik

Nur gedruckte Bücher, vielleicht noch CDs, oder DVDs? Thüringen Bibliotheken haben inzwischen deutlich mehr zu bieten.

Technikangebote haben an Bedeutung für Thüringens Bibliotheken gewonnen. In den vergangenen drei Jahren gab es Mittel, nicht nur um iPads und Ähnliches anzuschaffen, sondern beispielsweise auch für Roboter, sagte die Vorsitzende des Landesverbands Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband, Milena Pfafferott. Viele Bibliotheken haben demnach Roboter im Angebot, die für Jugendliche und Erwachsene, aber auch für jüngere Kinder spannend sein können. Das ist gefühlt schon fast Standard. So kann jeder lernen, das Programmiergrundprinzip von «Wenn, dann zu verstehen.»

Die Roboter könnten vor Ort in den Bibliotheken genutzt werden, etwa bei Ausprobiernachmittagen oder anderen speziellen Veranstaltungen. Die Stadtbibliothek in Gotha hat sogar eine ganze Robothek, so Pfafferott. Dort werden unter anderem Workshops zu Robotern und anderen Themen aus dem Bereich Technik und Informatik angeboten.

Pfafferott äußerte sich auch zum Thüringer Bibliothekstag am Mittwoch. In diesem Jahr beschäftigen sich die Fachleute dabei mit den Themen Robotik und Künstliche Intelligenz.

In Thüringen gibt es Pfafferott zufolge mehr als 200 Bibliotheksstandorte. Neben Stadt- und Gemeindebibliotheken gehören auch Forschungs-, Uni- und Spezialbibliotheken dazu. Die meisten der Stadt- und Gemeindebibliotheken würden ehrenamtlich geführt.