RMV beendet Zehn-Minuten-Garantie zum Februar 2024

Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen und in U-Haft Nach einem möglichen Sexualdelikt an einem 14-jährigen Mädchen in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) ist ein Mann festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sitzt der 35-Jährige mittlerweile unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung in Untersuchungshaft.