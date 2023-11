Rivalisierende Gruppen: Polizei findet Schusswaffen

Im Rahmen der Ermittlungen um zwei rivalisierende Gruppen in Stuttgart hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung zwei Schusswaffen gefunden. Ein 24-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. In seiner Wohnung fanden die Beamten am Mittwoch neben den Schusswaffen unter anderem einen Schalldämpfer, Munition sowie eine geringe Menge Marihuana und Drogenersatzstoffe. Die Durchsuchung erfolgte aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Kurze Zeit später nahmen Spezialeinheiten zwei ebenfalls 24-Jährige im gleichen Stuttgarter Stadtteil Stammheim fest. Alle drei Männer sollen Komplizen sein. Zwei der drei Festgenommenen seien rivalisierenden Gruppen in Stuttgart zuzuordnen. Immer wieder soll es im Großraum Stuttgart zu Gewalttaten zwischen den rivalisierenden Gruppen gekommen sein. Dazu zählen Schussabgaben im öffentlichen Raum seit Juli 2022 und der Wurf einer Handgranate auf einem Friedhof in Altbach im Juni dieses Jahres, bei dem der mutmaßliche Täter von der Trauergemeinde verfolgt und lebensgefährlich verletzt wurde.

Bandenstrukturen seien bei den rivalisierenden Gruppen nicht zu erkennen, wie die Staatsanwaltschaft weiter auf schriftliche Anfrage erklärte. Die Gruppen seien nicht hierarchisch geordnet, um fortlaufend Straftaten zu begehen. Es handele sich um junge Männer im Alter zwischen 16 - 26 Jahren, die unter anderem über Social Media miteinander verbunden seien. Die Gruppen könnten regional auf zwei Räume verortet werden: Der Raum Zuffenhausen-Göppingen und der Bereich Esslingen, Ludwigsburg, Plochingen.