Rinder laufen vor Auto: Polizei sucht Tiere und Halter

Die Polizei in Rotenburg an der Fulda ist auf der Suche nach zwei ausgebüxten Rindern. Ein Autofahrer war am Montagmorgen mit den Tieren zusammengestoßen, als sie auf der Straße liefen. Eines der Rinder wurde dabei verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Tiere seien davongelaufen und zunächst im Nahbereich nicht gefunden worden, hieß es. Die Polizei bittet den Tierhalter, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.