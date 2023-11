Der Grund: Sie riskieren, sich selbst mit einem Parasiten namens Ratten-Lungenwurm zu infizieren. Und auch in der Landwirtschaft können die Riesenschnecken enorme Schäden verursachen, werden sie unbedacht ausgesetzt. In Teilen der USA hat man die katastrophalen Schäden durch die Riesenschnecken diesem Jahr bereits am eigenen Leib erfahren.

Welche verheerenden Folgen drohen, wenn man sich mit dem Wurm infiziert und was Halter unbedingt beachten sollten, erklärt Forscherin Prof. Cleo Bertelsmeier im Video. (vho)

