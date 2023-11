Geschrotete Leinsamen besser als ganze

Galten Chiasamen vor einigen Jahren noch als MUSS in jedem Müsli oder Smoothie-Bowls, laufen ihnen die heimischen Leinsamen so langsam wieder den Rang ab. Denn die stehen den als Superfood gehypten Samen aus Übersee in nichts nach.

Leinsamen enthalten 25 Prozent Ballaststoffe. Die machen nicht nur satt, sondern sorgen auch für einen konstanten Blutzuckerspiegel und beugen somit Typ-2-Diabetes und Übergewicht vor. Aber nicht nur das: Sie regen die Verdauung und auch den Speichelfluss an. Dadurch beugen sie nicht nur Magen-Darmproblemen, sondern auch Karies vor. Zudem enthalten sie reichlich Omega-3-Fettsäuren, die unsere Gefäße schützen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.

Allerdings können Leinsamen ihre volle Wirkung nur entfalten, wenn wir sie in geschroteter Form aufnehmen. Als ganze Samen werden sie nahezu unverdaut wieder ausgeschieden, weil unser Magen-Darmtrakt nicht in der Lage ist, die harte Schale aufzulösen. Alternativ könnt ihr Leinsamen auch quetschen oder Leinöl verwenden.

Besser „Warme Zitrone“ statt „Heiße Zitrone“

Im Herbst und Winter beginnt wieder die Zeit der Zitrusfrüchte: Mandarinen, Apfelsinen und Co. bestechen nicht nur mit ihrem leckeren Duft, sondern punkten vor allem mit dem reichlich enthaltenen Vitamin C. Dieses ist als wahrer Immun-Booster bekannt. Daher ist bei einer Erkältung die „heiße Zitrone“ das Mittel der Wahl.

Doch Vitamin C ist hitzelabil. Das heißt, beim Kochen gehen etwa 30 Prozent des Vitamins verloren. Daher solltet ihr das Wasser erst kochen, anschließend abkühlen lassen, bis es noch gut warm, aber nicht mehr heiß ist und dann erst die Zitrone hineinträufeln.

