Wenn Sie einfach mal so gut wie gar nichts essen oder eine krasse Crash-Diät machen, sehen Sie schon bald, dass sich etwas tut: Die Hose schlabbert, das T-Shirt passt wieder. Aber der Erfolg ist nur von kurzer Dauer, denn der Körper holt sich, was er braucht – und dann umso mehr. Durch geringe Nahrungsmengen stellt sich der Stoffwechsel Ihres Körpers um: Das was er bekommt, wird schnell und effektiv verwertet. Er fährt also runter, was aber gleichzeitig bedeutet, dass auch die Kalorienverbrennung runterfährt. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass Sie an Heißhungerattacken leiden werden. Somit wird das Ergebnis des Hungerns im Handumdrehen zunichtegemacht. Wenn Sie dann nach einiger Zeit wieder normal essen, nehmen Sie schneller zu ( Jojo-Effekt). Nahrungsentzug zahlt sich also alles andere als aus und ist darüber hinaus nicht gesund.

Auch das Auslassen von Mahlzeiten funktioniert nur, wenn es etwa Teil eines guten Intervallfasten-Plans ist - ansonsten kann es schnell nach hinten losgehen. Denn, lassen Sie beispielsweise das Frühstück weg, kommt spätestens gegen Mittag der große Hunger. Vielleicht haben Sie bis zum Mittagessen aber auch schon einige Kleinigkeiten gegessen, weil Sie es nicht mehr aushielten.

Seien Sie lieber geduldig und stellen Sie Ihre Ernährung langfristig um. Wichtig ist auch, dass Sie ein Kaloriendefizit haben. Die Regel lautet also: Nicht zu wenig, aber bitte auch nicht zu viel. Auf dem Speiseplan sollten wertvolle Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, mageres Fleisch, Obst und ganz viel Gemüse stehen.

