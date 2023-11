Richter-Besetzung: Opposition beantragt Aktuelle Stunde

Mehr zum Thema

Handball-Supercup auch 2024 in Düsseldorf Der Handball-Supercup wird auch im Jahr 2024 in Düsseldorf ausgetragen. Darauf haben sich alle Beteiligten laut Mitteilung vom Donnerstag geeinigt. Das traditionsreiche Duell zwischen dem Meister und Pokalsieger um den ersten Titel der Saison findet am 31. August kommenden Jahres damit zum siebten Mal nacheinander im PSD Bank Dome statt.