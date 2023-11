Riccardo Simonetti macht Verlobung öffentlich

Mehr zum Thema

Umwelthilfe klagt nach Hetze in Facebook-Gruppen gegen Meta Hass und Hetze entladen sich in sozialen Medien schnell und nehmen teils andere Dimensionen an, als es analog der Fall wäre. Das zu stoppen, ist nicht so einfach. Das erfährt auch die Deutsche Umwelthilfe.

Kleinmachnow spendet 500 Euro für Löwengehege in Eberswalde Nach der schlagzeilenträchtigen Hatz auf eine vermeintliche Löwin im vergangenen Sommer hat die Gemeinde Kleinmachnow 500 Euro für das Löwengehege im Zoo Eberswalde gespendet. Das Geld stamme aus seinem Verfügungsfonds und die Übergabe sei von der Gemeindevertretung genehmigt worden, sagte Bürgermeister Michael Grubert (SPD) am Dienstag bei der Übergabe des Schecks an Zoo-Direktorin Paulina Ostrowska am Löwengehege. Damit wolle die Gemeinde den Zoo bei der Haltung der Löwen unterstützen.

