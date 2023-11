Rheinland-Pfalz und Saarland: Gas-Untertagespeicher gefüllt

Mehr zum Thema

In Rheinland-Pfalz und Saarland bleibt es grau und windig Im Saarland und in Rheinland-Pfalz bleibt das Wetter weiterhin grau. In den nächsten Tagen gebe es Wolken und vereinzelt zögen schwache Schauer auf, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mit. Vor allem in den höheren Lagen sind starke Windböen zu erwarten. Die Temperaturen liegen demnach bei mäßigem Wind zwischen acht und zwölf Grad.