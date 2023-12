Rheinland-Pfalz beteiligt sich an Männerhilfetelefon

Mehr zum Thema

Saarbrücken verzeichnet Tourismus-Rekordjahr 2023 Saarbrücken steuert in diesem Jahr auf einen Besucherrekord zu. In den ersten neun Monaten übernachteten rund 16 Prozent mehr Menschen in der Stadt als im bisherigen Rekordjahr 2019, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Von Januar bis September seien 484.000 Übernachtungen verzeichnet worden. Der September war mit über 64.000 Übernachtungen ein Monatsrekord, mit einem Zuwachs von fast 22 Prozent gegenüber dem September im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.

Raab räumt Fehler ein und zieht sich aus SWR-Gremium zurück Die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz für Medien, Heike Raab, hat Fehler eingeräumt und ihr Mandat als stellvertretende Vorsitzende des SWR-Verwaltungsrats niedergelegt. Aus heutiger Sicht und in Reflexion der Diskussion der letzten Wochen will ich selbstkritisch einräumen, dass ich statt eines Briefes meine sachliche Kritik an dem SWR-Beitrag vom 11.4. in den dafür zuständigen Rundfunkgremien hätte ansprechen sollen, heißt es in einer Erklärung der Staatssekretärin vom Donnerstag. Es war nie eine Sekunde meine Absicht, Druck auszuüben. Umso mehr bedaure ich zutiefst, dass dieser Eindruck entstehen konnte.